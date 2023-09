Lula pode dividir Funasa para frear pressão de partidos

Após o Congresso Nacional decidir recriar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a reestruturação do órgão tem patinado no governo e irritado partidos políticos que o cobiçam.

Segundo parlamentares, durante as tratativas da reforma ministerial, o presidente Lula (PT) sinalizou que pretendia dar o comando da fundação ao Republicanos. O PSD, porém, também pleiteou a Funasa, e o Planalto avalia agora dividir a gestão entre os dois partidos.

LEIA TAMBÉM: PF prende homem que fez live sentado na cadeira de Moraes

A decisão dependerá, porém, do tamanho que terá a fundação após ser reformulada. Uma ala do governo quer que ela seja enxuta, enquanto congressistas pretendem turbiná-la.

Depois que o Congresso Nacional resolveu recriar o órgão, o governo estabeleceu um grupo de trabalho em julho com integrantes do Executivo e do Parlamento para recompor a Funasa. O grupo é responsável por definir o orçamento e sob qual ministério ela ficará atrelada.

O prazo para o fim dos trabalhos era 14 de agosto, porém, em meio a divergências internas, a reestruturação atrasou. O prazo foi prorrogado até 15 de setembro, mas ainda não houve uma conclusão.

Integrantes do governo envolvidos no tema querem resolver a questão e editar o ato definindo a nova Funasa nesta semana. A expectativa é que o governo ceda à pressão de parlamentares e coloque o órgão no Ministério da Saúde.

A Funasa teve orçamento de R$ 3,4 bilhões em 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro (PL), com estruturas distribuídas pelas 27 unidades da federação.

Interlocutores de Lula dizem que o grande interesse da classe política na recriação está ligado ao fato de o órgão ter contratos de alto valor que estão sob risco de perda de validade, além de possuir emendas parlamentares de governos anteriores que precisam ser quitadas.