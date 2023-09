Primeira-dama e ministros visitam nesta quinta (28) Vale do Taquari

Sem a presença do presidente da República, uma comitiva do governo federal desembarca no RS na manhã desta quinta-feira (28) para avaliar a situação das enchentes no Estado.

Liderados pela primeira-dama Janja Lula da Silva, os ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) e outras autoridades devem vistoriar as áreas atingidas na região do Vale do Taquari.

Também estarão presentes secretários nacionais, equipes técnicas de ministérios e diretores do Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BNDES) e Caixa Econômica Federal.

LEIA TAMBÉM: Leite leva a Lula demandas para reconstrução de municípios atingidos por enchentes

A agenda oficial se inicia às 9h30min em Lajeado, no auditório principal da Biblioteca da Univates, onde serão realizadas as reuniões de trabalho com a participação dos ministros e equipes técnicas sobre medidas de crédito. Mais tarde na manhã, no mesmo local, haverá reunião sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), desenvolvimento social e fomento rural.

Outra parte da comitiva se dirige ao auditório 1 da Biblioteca da Univates para um reunião entre as pastas de Educação, Saúde e Assistência Social, às 10h30min. Uma hora mais tarde, no mesmo local, está agendada reunião para tratar do programa Minha Casa, Minha Vida - Urbano e Rural, visto o alto número de desabrigados, desalojados e pessoas que perderam suas casas. Às 12h30min, haverá reunião sobre agricultura e movimentos sociais conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

No início da tarde, às 13h, está marcada uma reunião final para elaborar balanço, anúncios, encaminhamentos, com ações da Defesa Civil Nacional, Estadual e municipais, no Teatro da Univates. Às 15h30min, ocorre visita ministerial no Espaço do Governo Federal em Lajeado, onde, após, as autoridades devem atender a imprensa.