Lula diz que governo segue acompanhando situação do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), nesta terça-feira (26), rebatendo as críticas sobre o adiamento da visita do governo ao Rio Grande do Sul, que vem sendo assolado pela chuva. “A viagem, que é dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador Eduardo Leite para discutir o apoio ao estado e seria deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília”, escreveu.