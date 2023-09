Plano Plurianual 2024-2027 é aprovado pela Assembleia Legislativa

Por 37 votos favoráveis e 13 contrários, os deputados estaduais aprovaram o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2024-2027 proposto pelo governo Eduardo Leite (PSDB). O documento rege as diretrizes do estado do Rio Grande do Sul para o período da segunda gestão do tucano à frente do Palácio Piratini.

Segundo o Executivo, a elaboração do PPA durou três meses e conta com 11 programas temáticos, 69 ações programáticas, 605 Iniciativas, 1.603 produtos, 43 indicadores temáticos e 196 indicadores de resultado, "em um modelo de gestão comprometido com o desenvolvimento sustentável e inclusivo".

O governo projeta investimento de R$ 58,50 bilhões ao longo da vigência do plano, segundo informou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, durante a apresentação da proposta.

O Plano Plurianual é a peça macro do planejamento público, prevista nas constituições Federal e Estadual. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas dos programas da administração direta e indireta, sendo elaborado no primeiro ano de cada gestão, alcançando o primeiro ano da gestão seguinte.