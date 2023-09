Deputados aprovam texto do Consórcio Sul-Sudeste

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a ratificação do protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo para constituir o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil (Cosud).

O documento foi criado em Belo Horizonte, em 16 de março de 2019, tendo como principal objetivo debater temas e propor novos rumos para o desenvolvimento social, econômico e ambiental dessas regiões, consolidando uma agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste.

A ratificação do documento deve ser feita nas Assembleias Legislativas dos sete estados-membro do Cosud e é etapa prévia à formação do consórcio entre os entes federativos, em contrato que deverá ser posteriormente criado. Na semana passada, por exemplo, o mesmo documento foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

De acordo com o documento, ratificado em votação com 39 votos favoráveis e 13 contrários, o consórcio abrangerá as áreas da segurança pública, combate ao contrabando, sistema prisional, saúde, desburocratização, turismo, educação, desenvolvimento econômico, logística e transportes, assim como inovação e tecnologia.

O protocolo de intenções prevê a contratação de 12 profissionais que serão remunerados e pagos pelos estados para gerenciarem as futuras compras a serem consorciadas pelo Cosud, que também deverão financiar outros projetos no âmbito do consórcio.

O Consórcio Sul-Sudeste é alvo de polêmica na política nacional. Em agosto, o Consórcio Nordeste publicou uma nota criticando um pronunciamento feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), idealizador do Cosud. "Ao defender o protagonismo do Sul e Sudeste, (Zema) indica um movimento de tensionamento com o Norte e o Nordeste, sabidamente regiões que vem sendo penalizadas ao longo das últimas décadas dos projetos nacionais de desenvolvimento", escreve parte da nota assinada pelo "Nordeste do Brasil".

O Cosud também foi criticado pela esquerda gaúcha com representação na Assembleia Legislativa, que entende o consórcio como um movimento político que buscaria dar protagonismo aos governadores sul-sudestinos, uma vez que ao menos três deles já são tidos como presidenciáveis - Leite, Zema e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP).

A base do governo Leite rechaça a acusação, argumentando que consórcios são previstos na constituição e são instrumento para a melhoria na prestação dos serviços públicos às populações de determinadas regiões ou cidades - neste caso, das regiões Sul e Sudeste.

"Ninguém aqui está fazendo uma separação, estamos fazendo uma União", respondeu o líder do governo Leite na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), em resposta às críticas dos parlamentares de oposição.