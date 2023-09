Parlamento gaúcho vota PPA 2024-27 e outros 13 projetos nesta terça

Entre os 14 projetos previstos para serem votados na pauta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a sessão desta terça-feira (26) está a proposta do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027, enviado pelo governo Eduardo Leite (PSDB) em 1º de agosto.

Segundo o Palácio Piratini, a elaboração do PPA durou três meses e conta com 11 programas temáticos, 69 ações programáticas, 605 Iniciativas, 1603 produtos, 43 indicadores temáticos e 196 indicadores de resultado, "em um modelo de gestão comprometido com o desenvolvimento sustentável e inclusivo".

O governo projeta investimento de R$ 58,50 bilhões ao longo da vigência do plano, segundo informou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, durante a apresentação da proposta.

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia aprovou parecer favorável ao PPA - etapa necessária antes de o texto seguir para plenário para deliberação dos deputados estaduais.

O Plano Plurianual é a peça macro do planejamento público, prevista nas constituições Federal e Estadual. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas dos programas da administração direta e indireta, sendo elaborado no primeiro ano de cada gestão, alcançando o primeiro ano da gestão seguinte.

Outro projeto previsto na ordem do dia do Parlamento é o segundo turno da polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos, aprovada em primeiro turno por 38 votos favoráveis e 13 contrários em julho.

Ainda está prevista apreciação de nove matérias que estavam na pauta de votações da sessão da última terça-feira (19), mas não houve quórum para dar início à ordem do dia. As demais foram definidas pelos líderes na reunião da semana passada. Na manhã de terça, como de costume, os líderes das bancadas devem se reunir para deliberar sobre a ordem de votação dos projetos.

Além do PPA, há ainda outros três projetos do Poder Executivo que trancam a pauta do Legislativo. Um deles ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo com a finalidade de constituir o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil (Cosud).

O documento "foi criado em Belo Horizonte, no dia 16 de março de 2019, tendo como principal objetivo debater temas e propor novos rumos para o desenvolvimento social, econômico e ambiental dessas regiões, consolidando uma agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste", afirma a justificativa do projeto.

O documento destaca que "os estados integrantes contam com uma população de 114,8 milhões de habitantes e com a força de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, concentrando ainda um total de 256 deputados federais (49,9%) e 21 senadores (26%)".