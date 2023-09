Comitiva de secretários do RS discute em Brasília segurança alimentar e habitações para atingidos pelas enchentes

Depois de uma reunião de alinhamento de ações com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes (PDT) em Brasília, a comitiva de secretários de Estado participou de mais duas audiências, nesta terça-feira (19), para tratar do auxílio federal aos municípios atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. As informações são do Governo do Estado.Na primeira, com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Ribeiro de Almeida Junior, foi discutida segurança alimentar. Na pauta do encontro, estiveram a ampliação do programa de aquisição de alimentos e distribuição de cestas básicas e a manutenção do repasse de recursos federais, enquanto existirem famílias desabrigadas ou desalojadas.Na segunda reunião, a comitiva gaúcha se encontrou com o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, para quem foi pedido recursos para a construção de habitações de passagem (edificações geminadas, com aproximadamente 18 metros quadrados e de rápida execução). Conforme os representantes do Executivo gaúcho, esse tipo de edificação proporcionará mais dignidade aos desabrigados, durante o período em que estiverem aguardando a construção de moradias definitivas.Integraram a comitiva os secretários de Assistência Social, Beto Fantinel, de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, de Habitação e Regularização Fundiária, Fabricio Peruchin, de Logística e Transportes, Juvir Costella, e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann, e o diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino.