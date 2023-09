Proposta de aumento do Judiciário gaúcho terá impacto de R$ 802 milhões até 2025

Tramita na Assembleia Legislativa projetos que propõem revisão salarial de 12,36% no plano de carreira do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, incluindo o Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Justiça Militar (TJM), o Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Defensoria Pública. Em caso de aprovação dos projetos, o impacto das contas públicas deve ser de quase R$ 802 milhões até 2025.

O reajuste é destinado aos servidores de carreira do Judiciário. Não beneficia desembargadores, procuradores, promotores ou defensores - o primeiro escalão do judiciário gaúcho. Estes já receberam aumentos escalonados de salário de 18% até 2025, após aprovação na Assembleia em maio deste ano.



O vice-presidente do TJ, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, explica que o projeto de reestruturação das carreiras judiciárias era pensado desde 2021.



“O projeto tramitou na época da pandemia, quando era impedido o aumento de despesa com pessoal. Nós estávamos implementando o plano de carreira e a revisão da matriz salarial não pode ser feita. Uma vez ultrapassado o efeito da Lei Mansueto, encaminhamos o projeto”, afirmou.