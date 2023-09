Assembleia tem início de legislatura com menos projetos votados

A Assembleia Legislativa do RS iniciou o ano de 2023 em ritmo lento. A 56ª legislatura é a que menos votou projetos de lei no começo de um governo neste século, com número muito aquém diante do mesmo período dos governos Eduardo Leite (PSDB, 2019), José Ivo Sartori (MDB, 2015), Tarso Genro (PT, 2011), Yeda Crusius (PSDB, 2007) e Germano Rigotto (MDB, 2003).

Até a metade deste mês de setembro, os deputados estaduais apreciaram 38 matérias, incluindo Projeto de Lei (PL), Projeto de Decreto Legislativo (PDL), Proposta de Emenda à Constituição (PEC), Projeto de Lei Complementar (PLC), Veto Parcial (VP) e Veto Total (VT).

Considerando pautas da mesma natureza, foram votados 77 projetos até 15 de setembro do primeiro ano do primeiro governo Leite, 62 no mesmo período do governo Sartori, 142 projetos no início do governo Tarso, 119 no início do governo Yeda e 66 no início do governo Rigotto.

Vale destacar que em 2019 e em 2011, houve sessões extraordinárias em janeiro - as pautas, portanto, foram votadas pela legislatura anterior (15 e quatro projetos, respectivamente). Em 2003, o período foi mais curto, visto que o levantamento só foi possível de ser realizado com dados a partir da sessão de 20 de maio daquele ano.

Durante este ano de 2023, as pautas do governo do Estado que mais movimentaram o Parlamento foram a reforma do IPE Saúde e o novo piso do magistério estadual, ambas aprovadas no primeiro semestre. Até o momento, não houve um projeto de impacto de origem do Executivo apreciado durante o segundo semestre.

"Em relação à elaboração de leis, acredito que o maior ritmo foi imprimido no ano de 2021. Mas a gente tem alguns projetos que estão tramitando sem regime de urgência e outros que estão em avaliação para que a gente encaminhe ao poder Legislativo. Não fazemos comparativo porque não é o número de leis que traz a qualidade e aquilo que a sociedade necessita. Muitas vezes, é a aplicação das leis já existentes e até mesmo a revogação de leis que não se aplicam mais", afirmou o secretário-chefe da Casa Civil e responsável pela articulação do governo com sua base aliada na Assembleia, Artur Lemos Júnior (PSDB).

"Claro que, naquilo que identificarmos que é necessário propormos as políticas públicas, temos encaminhado. A mais recente delas é o Sistema Único de Assistência Social (Suas), regulamentando aqui no Estado. Viemos discutindo muito fortemente nessa questão de um plano de desenvolvimento, que a gente tem que ter uma estrutura de desenvolvimento que nos dê o suporte necessário", prosseguiu o secretário.

"É importante mencionarmos que a gente está fazendo um investimento (Programa Avançar) que, comparado a anos anteriores, é um investimento vultoso e estamos acompanhando a evolução dessas obras", ressaltou Lemos. Desde a posse, Leite destaca que o foco desta gestão seria melhorar a performance do governo. Parte desse resultado pode ser atribuído ao fato da inédita reeleição de um governador no RS - o governo justifica que parte do foco é direcionado à conclusão de ações iniciadas no primeiro mandato.

A oposição critica o comportamento da base no Parlamento. "Há uma orientação que vem do governo, e os deputados da base pedem vista de tudo que é projeto, principalmente os de mais impacto não andam na Assembleia", criticou o deputado Luiz Fernando Mainardi (PT).

Para o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), o "governo não tem proposto discussões, programas, reformas, absolutamente nada de transformação no RS e o Executivo tem essa responsabilidade".

"Minha avaliação é que o governador tomou uma decisão política - que eu acho criminosa - de deixar o Estado em 'banho maria' para pavimentar sua candidatura à presidência. Ele tem direito, é legítimo, mas tem que fazer isso e em paralelo governar o RS, que é o Estado pelo qual foi eleito", afirmou Lorenzoni.

Líder do governo no Parlamento, o deputado Frederico Antunes (PP) afirma que o maior esforço legislativo foi resguardado ao primeiro mandato. "É só olhar o que votamos nos últimos quatro anos, com projetos de maior nível de complexidade e necessidade últimos quatro anos. No período passado, fizemos um esforço legislativo intenso. Como líder de governo, votei quase 250 projetos, muitos com alto nível de complexidade. Não vamos fazer outra reforma previdenciária, outra reforma administrativa, não vamos alterar código ambiental todo ano, não vamos mais fazer privatizações pois fizemos quase todas."