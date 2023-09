Vice-governador Gabriel Souza retorna ao RS após enfrentar terremoto no Marrocos; missão gaúcha está bem

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) já está à caminho do Rio Grande do Sul neste sábado (9). Souza liderava a missão gaúcha na 10ª Conferência Internacional dos Geoparques Globais da Unesco 2023, sediada em Marrakech, uma das cidades mais atingidas pelo terremoto que atingiu o Marrocos neste sábado e deixou mais de 2 mil mortos.Em nota, a assessoria do vice-governador afirmou que ele estava bem e em segurança. Souza estava em trânsito junto à diretora-geral da missão da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, e da vice-governadora do Ceará Jade Romero (MDB). Os outros integrantes da comitiva, como o secretário estadual de Assistência Social Beto Fantinel, pesquisadores, prefeitos, dirigentes de entidades e equipe, estavam a salvo e em local seguro.No texto, o vice-governador agradeceu o apoio do embaixador do Brasil no Marrocos, Alexandre Parola, e se solidarizou com as vítimas fatais no terremoto, um dos mais fatais já registrados no norte da África. Neste domingo (10), o vice-governador vai acompanhar o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) na missão federal em três cidades atingidas pelas enxurradas do rio Taquari.