Presidente em exercício, Geraldo Alckmin irá ao Vale do Taquari no domingo (10)

Foi confirmada para domingo (10) a ida do presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSDB), ao Rio Grande do Sul, para novos anúncios de medidas de socorro, do governo federal, aos municípios e às famílias que foram vítimas das fortes chuvas e enchentes. A confirmação ocorreu nesta sexta-feira (8), em reunião de trabalho interministerial convocada por Alckmin, e depois foi divulgada em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são da Presidência da República.



A ida de Alckmin ao Estado foi articulada pelo ministro Paulo Pimenta (PT), da Secretaria de Comunicação Social, e pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), que também participaram da reunião. "Estamos numa mobilização intensa aqui em Brasília. Não paramos e articulamos intensamente com ministros e autoridades. Disso, e seguindo orientação do presidente Lula, decorre essa reunião, em que o governo federal anunciou novas medidas para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul”, comentou Pretto.

A comitiva do governo federal chegará ao Vale do Taquari na manhã de domingo. Entre os municípios a serem visitados estão Lajeado, Roca Sales e Arroio do Meio. Uma nova reunião será realizada ao final da tarde desta sexta-feira (8), para ajustes da viagem. Conforme Pretto, a ideia é fazer uma prestação de contas do que já foi executado até agora e anunciar novas medidas.



Anúncios



Durante a coletiva, Alckmin fez um balanço das ações já realizadas pelo governo federal e antecipou novos anúncios. Entre eles, a formação de uma sala de situação permanente sobre a tragédia que impactou 83 municípios gaúchos. Também serão doadas 20 mil cestas de alimentos às famílias atingidas. A previsão é que uma primeira leva, que foi doada pela Conab, chegue ao estado no domingo.



Novas ações do governo federal



– Criação de sala de situação permanente sobre a tragédia, com 10 ministérios trabalhando em força-tarefa.



– O Ministério do Desenvolvimento Social encaminhará 20 mil cestas de alimentos, 5 mil chegarão no domingo, como doação da Conab.



– 15 mil kits completos de medicamentos, encaminhados pelo Ministério da Saúde.



– A partir de hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social está liberando R$ 800 por pessoa para as prefeituras, para ajudar os municípios a atenderem melhor a população.



– O Ministério das Comunicações e a Telebrás querem que, ainda hoje, todos municípios tenham sua conexão restabelecida.



Medidas emergenciais já em andamento



– 450 militares estão presentes na região trabalhando.



– O comando conjunto das forças armadas foi acionado pelo Comandante Militar do Sul.



– Marinha e Exército encaminharam botes solicitados pelo governo do estado.



– Oito helicópteros das Forças Armadas trabalham no local.



– O Batalhão de Engenharia também está presente com tratores e máquinas.



– O Ministério da Saúde deu retaguarda para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e acionou a força nacional do SUS.



– O Ministério das Comunicações encaminhou 13 antenas digitais para restabelecer a conexão de internet na região.