‘Presente pessoal', diz Mourão sobre joias de Bolsonaro

O que se sabe sobre a operação que investiga presentes recebidos por Bolsonaro

Mourão acredita se tratar de um. “Na minha visão, são presentes pessoais. Se eu dou uma joia, na visão de um estado para outro, é um presente pessoal. Aí essa questão se vendeu ou se não vendeu, é isso que tem que ser esclarecido. Mas são presentes que deveriam ficar em poder do (ex) presidente da República”, afirmou o general da reserva, em entrevista coletiva concedida em Porto Alegre.Deflagrada em 11 de agosto, arevelou queda Presidência da República. Segundo a PF, essas peças, que deveriam ser incorporadas ao acervo da União, foram, incorporadas ao estoque pessoal de Bolsonaro e negociadas no exterior para fins de enriquecimento ilícito.Mourão comentou também sobre o envolvimento de militares no escândalo -, então ajudante ordens do gabinete da presidência durante o governo Bolsonaro, está preso desde o início de maio num batalhão da Polícia do Exército em Brasília. Ele é suspeito de ter falsificado cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares e é investigado em outros casos, como o do vazamento de dados sigilosos sobre a urna eletrônica e os ataques golpistas do 8 de janeiro.