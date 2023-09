Ministros visitarão áreas atingidas por temporal no RS

Com o objetivo de levar ajuda do Governo Federal para os gaúchos afetados pelo temporal, e por determinação do Presidente Lula, o ministro da Secretária da Comunicação Social, Paulo Pimenta, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Wolnei Aparecido Wolff se deslocarão até o RS na manhã desta quarta-feira (6).A comitiva embarca às 6h da manhã de Brasília com previsão de chegada para às 8h30 em Caxias do Sul. Os ministros devem vistoriar as áreas mais atingidas pelo temporal, sobrevoando os municípios mais afetados pelas chuvas.