Sessão do Parlamento gaúcho é suspenso em função das fortes chuvas

Ficou acordado que não haverá sessão plenária na tarde desta terça-feira (5) após acordo realizado na reunião de líderes da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS). A decisão ocorreu devido ao grande volume de chuvas que atingiu diversos municípios gaúchos nos últimos dias, resultando na morte de 21 pessoas, conforme declaração do governador Eduardo Leite (MDB) em coletiva realizada em Lajeado. Muitos parlamentares estão no interior do estado acompanhando a situação e outros devem se deslocar ainda hoje. O presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), irá acompanhar o governador Eduardo Leite e representantes do governo federal na visita aos locais mais atingidos.

Além das tempestades, a Defesa Civil do Estado também registrou fortes ventos e queda de granizo. As cidades com maior volume acumulado de chuva são Passo Fundo, Água Santa, Ijuí, Entre-Ijuís e Vacaria. Houve reporte de alagamentos nos municípios de Santo Expedito do Sul, Lajeado do Bugre, Nova Bassano, São Jorge, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Ibiraiaras e diversos outros pontos. Nas próximas horas, lembraram os parlamentares, o risco de inundação aumenta nos vales do Caí, do Taquari e do Sinos e há previsão de que a chuva retorne nesta quarta-feira (6). Além de pessoas desalojadas, a elevação das águas bloqueou estradas e rodovias nas regiões atingidas.



O líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), agendará um encontro entre os parlamentares e o chefe da Defesa Civil , coronel Luciano Chaves Boeira, ainda na quarta-feira (6). Conforme Zanchin, a partir da reunião, a Casa terá informações sobre as principais necessidades dos municípios e população atingida, podendo articular, junto com o governo do Estado, uma forma de contribuir, seja com uma campanha para arrecadação de donativos ou até mesmo com repasse de recursos financeiros do orçamento da AL-RS.