Conselheira do TCE nega pedido para suspensão de compra de veículos pelo TJ

A conselheira-substituta do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Letícia Ayres Ramos indeferiu nesta quinta-feira (31) o pedido para suspensão de compra de cinco veículos para uso do Tribunal de Justiça (TJ) do RS. Na condição de relatora, a conselheira destacou que não restaram caracterizados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspender a execução do contrato.



"Em um juízo sumário a respeito do tema, tenho que, em razão das especificidades do uso dos veículos a serem adquiridos pelo Tribunal de Justiça, a comparação com as compras realizadas pela Assembleia Legislativa e pela Defensoria Pública do Estado não é capaz de conduzir à conclusão de que se configurou irregularidade", pontuou.



Na decisão, a relatora considera adequadas as ponderações apresentadas pela administração do TJ sobre os custos de manutenção dos automóveis. Entre as informações prestadas pelo TJ, estão a de que as peças de desgaste de veículos são as mesmas de diversos veículos da Volkswagen, proprietária da marca Audi.

Além disso, o conjunto mecânico do motor à combustão, caixa de câmbio e demais componentes são compartilhados com diversos veículos Volkswagen e ainda muitos deles são modelos disponibilizados no Brasil desde 2012, com grande parte das peças já nacionalizadas, possibilitando sua manutenção corretiva de maneira adequada e viável economicamente no período pós-garantia.



Afirma também que, de acordo com a Unidade Técnica do TCE, a existência de outras marcas de automóveis que atenderiam às exigências postas no edital afasta a alegação de direcionamento à empresa vencedora do certame.



"Nesse mesmo sentido, a decisão liminar proferida no bojo da Ação Popular nº 5146077-25.2023.8.21.0001/RS entendeu pela inexistência de irregularidade, no particular. Isso porque, consoante aquele decisório, as cláusulas editalícias possibilitaram a concorrência de outros modelos de automóveis naquela categoria, não privilegiando a aquisição do veículo da marca Audi", disse a relatora.