Câmara de Porto Alegre aprova flexibilização de recursos voltados ao Mercado Público

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta (30) o projeto de lei complementar (PLC) que flexibiliza a alocação de recursos do Fundo Municipal do Mercado Público. A proposta altera a Lei n° 5.994, de 25 de novembro de 1987, que cria o Fundo Municipal para Restauração, Reforma, Manutenção e Animação do Mercado Público de Porto Alegre.

O Executivo salienta que, após mudança aprovada em abril de 2023, os valores decorrentes do rateio das despesas ordinárias e comuns pagos pelos permissionários a título de condomínio passaram a ser incluídos no FunPatrimônio, permitindo que as despesas correntes do Mercado Público sejam custeadas por encargos condominiais que entram na forma de receita para o Fundo. No entanto, atualmente, essas despesas correntes do Mercado Público também requerem outras fontes de custeio além do que é arrecadado, como no caso da despesa com água e esgoto das áreas comuns.



Conforme e justificativa do projeto, identifica-se a necessidade de ajuste na redação da Lei nº 5.994, de 1987, possibilitando que sejam utilizados valores que não são arrecadados para pagamento das despesas de custeio. A alteração proposta também flexibiliza a alocação de recursos e traz segurança financeira para o custeio e manutenção do Mercado Público, através das receitas geradas nele.