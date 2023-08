Câmara de Porto Alegre aprova requerimento que tira de tramitação projetos do vereador cassado Alexandre Bobadra

Em mobilização iniciada pelos líderes partidários da Câmara de Vereadores, foi aprovado na sessão ordinária desta quarta-feira (30) o arquivamento dos projetos que ainda tramitam no legislativo que tenham sido propostos por Alexandre Bobadra (PL), ex-vereador que teve o mandato cassado por mau uso do dinheiro público.



O requerimento foi apresentado pelas lideranças, sendo aprovado com apoio de grande parte dos vereadores presentes, com exceção do vereador Jesse Sangalli (Cidadania), que votou contra o arquivamento.

Entre os mais 200 projetos de Bobadra que serão retirados de tramitação, estão o Dia da Maçã, Dia municipal do carinho, Dia municipal da bondade, Dia municipal do conservadorismo, Dia municipal de viver juntos na paz, Dia municipal do Park Tupã, Dia municipal da luz, Dia municipal da milk shake, Dia municipal do halawi libanês, Dia municipal do Parque Jaime Lerner (Orla do Guaíba), e datas que homenageiam bairros da cidade.



No entendimento do presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), existem outras prioridades para a capital gaúcha no momento: “Nos últimos dias temos enfrentado pautas como colegiado. Hoje, mais uma vez, de forma coletiva definimos pelo arquivamento desses projetos para garantir o bom andamento dos trabalhos legislativos desta Casa que tem tantos debates importantes a fazer pela Capital.”



Por se tratar de uma solicitação inédita na Câmara, ainda será definido o formato técnico legal para que se cumpra o decidido pelos vereadores.