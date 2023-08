Forças Armadas vetaram pesquisa sobre assédio sexual entre militares durante o governo Dilma

O ex-ministro-chefe da casa civil, o senador Jacques Wagner (PT/BA), interferiu na realização de uma pesquisa que abordaria a ocorrência de assédio sexual entre militares. A interferência teria ocorrido em 2015, enquanto o senador era ministro no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).



O projeto era uma das prioridades da Comissão de Gênero criada pelo Ministério da Defesa um ano antes, mas foi interrompido ao longo da gestão de Wagner na Casa Civil, pressionado pelos três comandantes das Forças Armadas.



A comissão foi extinta em 2019 pelo então ministro da defesa Fernando Azevedo e Silva, primeiro a comandar a pasta na gestão Jair Bolsonaro (PL). José Múcio Monteiro, que ocupa atualmente a pasta, afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que avalia a recriação do grupo.



Wagner disse ter dado determinação para "que o levantamento não induzisse a respostas, nem suprimisse o eventual surgimento espontâneo do problema". A FAB (Forças Aérea Brasileira) e a Marinha afirmaram, em nota, adotar medidas de prevenção de assédio, mas não comentaram o veto à pesquisa. No entanto, o exército não respondeu.



A Justiça Militar tem instaurado nos últimos anos cada vez mais ações penais contra militares sob acusação de crimes sexuais. Os casos envolvem até oficiais superiores da FAB. Vítimas relatam falhas e corporativismo nas apurações internas, além de desestímulo a denúncias de abusos até anos recentes.



No último mês, a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público Militar recebeu cinco denúncias de assédio sexual, igualando a quantidade de relatos que o órgão havia recebido até julho, após um ano e cinco meses de sua criação.

Onde começou



De acordo com os documentos verificados, a resistência apareceu já na terceira reunião do grupo, em abril de 2015. Entre os contrários à aplicação da pesquisa, o primeiro citado foi Adriano Portella, representante da Secretaria de Organização Institucional. Ele afirmou se preocupar com o que chamou de "denuncismo vazio".



O almirante Jorge Machado, representante da Marinha, afirmou durante a quarta reunião, em julho de 2015, que as Força Militares iriam barrar qualquer pergunta sobre assédio sexual ou qualquer crime no questionário.



O general Fernando Freitas, representante do Exército, expôs a preocupação de que a condução da pesquisa pudesse "prejudicar a coesão da tropa". "Não se poderia dar a entender à tropa que estamos privilegiando a mulher, pois essa percepção poderia afetar a coesão do grupo."



Em setembro de 2015, a comissão iniciou seus trabalhos com um comunicado. Sílvio Albuquerque, chefe de gabinete de Jaques Wagner, informou que o então ministro se reuniu com os três comandantes das Forças Armadas, preocupados "com um aspecto específico da pesquisa"



Albuquerque anunciou a determinação do chefe da Casa Civil da época para que o tema assédio sexual não fosse tratado em questionário "de maneira direta, objetiva e explícita ou induza respostas".



De acordo com a memória documentada da reunião, o ministro orientou apenas que o tema não fosse proibido, sem impedir "o eventual surgimento espontâneo do problema".



Um dos comentários críticos à decisão partiu do brigadeiro Antônio Coutinho, representante da Escola Superior de Guerra. "O ministro tem a preocupação, dentro de um viés político, de evitar um atrito. Mas é uma pena. Se não tratarmos aqui, estaremos nos enganando, porque o assédio existe, é verdadeiro, tem que ser encarado de frente, sem buscar palavras para substituir."



Na sexta reunião, em junho de 2016, já durante a gestão Michel Temer, o brigadeiro Maxneif de Castro, representante da FAB, deixou claro no início da reunião sua contrariedade com a existência da comissão. Ele afirmou que a Aeronáutica já cuidava da inserção da mulher na força, razão pela qual não via sentido na existência do grupo.



Houve apenas mais duas reuniões da comissão, sendo a última em junho de 2017. O grupo foi extinto em abril de 2019. Segundo a reportagem apurou, a pesquisa, que abordava outros temas relacionados à questão de gênero, nunca foi aplicada.

Na defensiva



Demétrio Carneiro, chefe de gabinete do ex-ministro Raul Jungmann, disse que a comissão contribuía para divulgar o "belíssimo papel que as Forças Armadas desempenham, há décadas, em relação à equidade de gênero".



"Embora seja assunto perfeitamente assimilado, ainda é um tema caro e importante na sociedade, defasado em outras áreas nacionais, razão pela qual a instituição militar, dessa forma, acaba servindo como referência e exemplo de inserção e de responsabilidade social para outros esteios da sociedade", disse Carneiro, segundo os documentos da comissão.



A pesquisadora Mariana Fonseca Lima, coordenadora do projeto, disse que a pesquisa não pretendia averiguar fatos, mas sim percepções. "Excluir a detecção desse fato da pesquisa irá prejudicá-la. É um tema muito sensível. Mas, se é sensível para ser tratado aqui, imagine para quem sofre o abuso.”



Um levantamento realizado em 2020 pelos juízes Mariana Aquino e Rodrigo Foureaux com mulheres integrantes de forças de segurança (incluindo também PM, Guarda Municipal e bombeiros, entre outros) mostrou que 83% das que declararam ter sofrido assédio sexual no trabalho não denunciaram o caso.



Segundo os dados da pesquisa, feita sem o conhecimento dos comandos das forças de segurança, 163 militares das Forças Armadas declararam ter sofrido assédio, número superior ao de investigações abertas nos últimos sete anos.