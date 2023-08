CPI da SMED realiza oitiva com Janaina Audino, ex-secretária da educação de Porto Alegre

Na manhã desta sexta-feira (25), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed), presidida pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), realizou reunião extraordinária para oitiva com a ex-secretária da pasta, Janaina Audino. Composta pela base aliada do prefeito Sebastião Melo (MDB), tem sido alvo constante de críticas pela existência de outra CPI com mesmo objetivo, mas presidida pela vereadora Mari Pimentel (NOVO) e com Roberta Robaina (PSOL) como relator indicado (que foi suspenso na última semana). O relator da CPI, vereador Mauro Pinheiro (PL), foi quem iniciou a inquirição. O primeiro questionamento solicitava que Janaina falasse sobre a reunião com o empresário Jailson Ferreira da Silva, cuja fotografia tem sido mostrada em diversas ocasiões por outros parlamentares. Janaina apontou que esteve à frente do cargo de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, e que tinha uma agenda cheia de reuniões que participou enquanto secretária. “Essa foi mais uma reunião como outras reuniões”, declarou sobre o encontro com Jailson e outros integrantes do governo. Em relação a compra dos materiais, a ex-secretária alegou que fazia parte do plano de gestão e de ações estratégicas da Secretaria de Educação. “Dentro desse planejamento, estava levar a tecnologia e a inovação para as escolas de Porto Alegre. Era o período de pandemia, tivemos quatro meses de escolas fechadas”, comentou. Ela também indicou que 47% dos alunos dos anos finais estão em distorção idade ano, ou seja, não estão no ano escolar adequado para a idade, e trazer a tecnologia seria uma forma de auxiliar nesse processo.Pinheiro questionou a autonomia para compra dos materiais dentro da Smed. “Durante o período em que fui secretária, só foi feita a primeira leva de compra de chromebooks. As demais compras foram feitas depois que eu não era mais secretária”, alegou a ex-secretária.O vereador Tiago Albrecht (NOVO) questionou sobre áudios supostamente enviados pelo prefeito Sebastião Melo em grupo de mensagens de secretários municipais, dizendo que “não é SEI e não é pelo SEI” e se fazer algo por fora do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), era uma conduta de sua gestão enquanto secretária. Janaína disse que não tinha conhecimento sobre os referidos áudios. Albrecht também indagou sobre a pauta da reunião com o empresário Jailson. “Lembro que foi a exposição de um produto, nada muito aprofundado”, foi a resposta. O parlamentar ainda perguntou qual foi o motivo da demissão de Janaina do cargo, que a ex-secretária não quis atribuir a qualquer fato específico.Após alguns questionamentos sobre qual era a condição da presença de Janaina na sessão, o que motivou Ceccim a esclarecer que ela estava na Comissão na condição de convidada, feito através de solicitação de comparecimento.O vereador Aldacir Oliboni (PT) perguntou sobre a devolução de um recurso da Educação para o governo federal pela então secretária, criticado pelo prefeito Sebastião Melo na imprensa. Janaina alegou não lembrar da reportagem, mas destacou a compra de 27 mil chromebooks durante sua gestão, o que foi alvo de críticas, mas que, segundo a ex-secretária, era para suprir a demanda de alunos do município.A próxima sessão desta CPI deve ocorrer na próxima na quinta-feira (31) às 10h, no Plenário Otávio Rocha, para que seja realizada a oitiva do empresário Jailson Ferreira da Silva.