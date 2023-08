Brasil tem administração pública de alta qualificação, avalia professor André Marenco

Administrações públicas que equilibram o controle social, a burocracia estatal e o projeto político do governo garantem melhor qualidade do serviço prestado e, por isso, são consideradas mais profissionalizadas, indica pesquisa realizada pelo cientista político e professor da Ufrgs André Marenco.

Em seu trabalho mais recente, Marenco analisa 120 anos da gestão de sete países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela) - dois são classificados como administrações com alto grau de profissionalização: Brasil e Chile. Nestes países, "o perfil do funcionalismo público federal é mais baseado em seleção meritocrática e em carreiras mais técnicas", explica o professor. A avaliação está no livro "Políticos versus burocratas: reformas administrativas em perspectiva comparada", da Editora FGV, que será lançado nesta segunda-feira (28) à noite, em evento no Centro Cultural da Ufrgs.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, André Marenco comenta a obra e sustenta como relevantes o concurso público e a estabilidade "para proteger o servidor em relação a arbitrariedades governamentais", mas pondera que isso "tem que corresponder à qualidade e à transparência da administração pública".

Jornal do Comércio - O que o motivou a fazer essa pesquisa comparada entre as reformas administrativas?

André Marenco - Esta pesquisa foi gerada pelo meu pós-doutoramento no Instituto de Estudos Políticos de Paris, entre outubro de 2021 e abril de 2022, e o ponto foi tentar entender mudanças que ocorrem na administração pública, particularmente na América Latina. Se olharmos para o mundo e para a América Latina neste período de 100, 120 anos, há duas grandes ondas de mudanças. A primeira, sobretudo na primeira metade do século XX, na direção de maior profissionalização e de modernização de administrações públicas. É quando, por exemplo, são introduzidas a regra de concursos e uma estrutura de carreiras. Uma segunda onda, nos anos 1980, 1990, chamada gerencialista, é a busca da maior flexibilidade. Buscamos entender como isso ocorreu na América Latina, particularmente nestes sete países que têm administrações públicas mais desenvolvidas. Tinha também de uma certa insatisfação em relação aos estudos até então existentes, porque eles, em grande parte, nutriam, uma visão bastante pessimista: "Ah, a América Latina é tudo igual, é baseada em sistemas de aparelhamento, e administrações públicas muito pouco profissionalizadas". Isso existe, mas não é só. Quando a editora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), me pediu uma sugestão de capa, eu sugeri uma ilustração de pátina, é aquela técnica de pintura que você coloca uma camada sobre a outra e ficam camadas meio descoladas. Esta é a melhor imagem que podemos ter das administrações públicas na América Latina. Têm camadas sobrepostas diferentes, e também isso varia de lugar para lugar, de país para país. Brasil e Chile provavelmente sejam os dois países com administrações mais modernas, mais profissionalizadas no âmbito federal. Em outros casos, esse é um processo mais tardio, como no México, na Colômbia, na Venezuela, e, em alguma medida, também na Argentina. A ideia de tratar a América Latina como uma coisa igual, todos os países, todas as administrações, não é precisa ou válida.

JC - O que coloca Brasil e Chile em patamar mais avançado em relação a outros países?

Marenco - São os dois casos, sobretudo olhando para as administrações federais, em que o perfil do funcionalismo público federal é mais baseado em seleção meritocrática - ou seja, concursos -, e em carreiras mais profissionalizadas, mais técnicas. Podemos até ter um olhar crítico sobre o Estado brasileiro, mas, na América Latina, juntamente com o Chile, ele está num patamar bem diferenciado em relação aos demais, pela exigência de concursos, carreiras estruturadas com base em avaliações de desempenho, coisas desta natureza. O Chile tem uma experiência muito interessante no que diz respeito aos cargos de confiança (CCs) que poderia servir de exemplo para o Brasil, inclusive, e para os demais países. Cargos de confiança existem em todos os países do mundo, e o que varia são basicamente duas coisas: a proporção e o quanto estes integrantes, que são nomeados discricionariamente por governantes, têm qualificação técnica - ou, ao contrário, puramente recompensa para apoios políticos. Em 2013, no Chile, houve o chamado "escândalo de sobresueldos", de propinas no Ministério de Obras Públicas - em geral obras públicas estão muito associadas a problemas. Naquele contexto de crise, fragilização dos partidos etc, houve uma proposta incorporada pelas duas principais coalizões do Chile - a Concentración, de centro-esquerda, e a Alianza, de centro-direita -, de criar um sistemas de altos dirigentes públicos, que no Brasil basicamente corresponderia aos CCs.

JC - Qual era a proposta?

Marenco - Eles introduziram um sistema de exames nos quais qualquer indivíduo - sendo funcionário público ou não - pode submeter-se e, como resultado, os aprovados entram para um "banco de currículos", que é o sistema de "altos diretivos públicos". As autoridades governamentais só podem nomear cargos de confiança dentre aqueles que se submeteram previamente e que foram aprovados nesses exames de qualificação. É uma experiência que vem sendo ampliada, recentemente incorporaram ao sistema os diretores de escolas públicas. É um sistema que combina a nomeação política com a existência, de fato, de qualificação, que é uma condição para a qualidade dos serviços que vão ser oferecidos para a administração pública. Há uma série de indicadores, inclusive oferecidos por instituições internacionais, acerca exatamente disso: da profissionalização das administrações públicas. Isso nos permite comparar na América Latina e observar que, justamente, são os dois casos (Brasil e Chile) mais desenvolvidos.

JC - Junto ao concurso há a ideia da estabilidade e, sempre que o debate sobre reforma administrativa surge, se coloca isso em discussão. A estabilidade também garante a profissionalização?

Marenco - Sim. Atualmente todos aqueles que ingressaram com concurso, e após três anos de estágio probatório, adquirem a estabilidade. Isso é importante justamente para diminuir o poder que governantes possam eventualmente ter e para executar funções que vão além de um programa de governo, ou que exigem uma maturação, em termos de tempo, além daquele período de mandato de um governo. Um exemplo bem prosaico é este episódio das joias (vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL). Aquele funcionário da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos disse "não, não vou fazer, vou cumprir minha função" (sobre liberar as joias sem autorização). Ele só fez isso porque tem estabilidade. Se não tivesse, seria demitido, sofreria pressões. É importante a estabilidade como uma condição para garantir um funcionalismo que, de fato, esteja vinculado não a um governo, mas à função pública e à função de Estado. Por outro lado, é preciso mecanismos de avaliação periódicos, que permitam aferir o desempenho e ver em que medida a atividade do servidor está correspondendo às expectativas daquele que o contrata - que não é um governo, mas a sociedade. A estabilidade deve servir para proteger o servidor em relação a arbitrariedades governamentais, mas não pode servir para protegê-lo em relação ao interesse público.

JC - Há uma corrente que defende uma máquina pública enxuta, que deveria atender somente questões básicas. Na comparação que o senhor faz com outros países, é possível dizer se há muitos servidores públicos no Brasil?

Marenco - Comparativamente, se pensar no número de servidores em relação à população ou em relação ao PIB, no caso brasileiro ele é modesto. Os países que têm os menores índices de corrupção, os melhores serviços públicos, são aqueles que, paradoxalmente, têm maior Estado. São particularmente os países escandinavos, que têm um gasto público e um gasto social muito significativo, e têm as taxas de corrupção mais baixas do mundo, medidas pelo Banco Mundial, pela transparência internacional, têm as melhores qualidades de serviço público - de saúde, de justiça, assistência social, educação. E a máquina pública é grande comparativamente em relação à população e ao PIB. Então não existe uma relação direta entre o tamanho e a ineficiência. A questão é termos mecanismos que garantam a eficiência do serviço público, da administração pública.

JC - Por exemplo?

Marenco - Concurso é um, mas também pensar, no caso brasileiro, em algo que ainda está um pouco mais atrasado: é preciso que a administração pública preste contas em relação aos seus resultados e passe por processos regulares e periódicos de avaliação. A estabilidade é uma garantia do servidor contra a arbitrariedade governamental, mas ela não pode ser absoluta, no sentido em que ela não pode proteger o mau servidor. E um avanço importante é reforçar sistemas de avaliação e de prestação de contas dos servidores, de órgãos públicos. Temos um sistema no Brasil - por exemplo, Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, Tribunais de Contas de estados - muito burocrático. Precisaríamos avançar na direção do que a literatura internacional chama de "alarmes de incêndio", ou seja, mecanismos de monitoramento - a imprensa, sociedade civil, órgãos e cidadãos - que avaliem a prestação de serviços, o desempenho dos servidores, da administração, e que isso seja uma condição, inclusive, para o benefício da estabilidade. Sou inteiramente a favor da estabilidade, sem ela teríamos um serviço ainda mais inchado, mais apadrinhado e menos eficiente. Só que ela tem que corresponder à qualidade e à transparência da administração pública.

JC - Introduzir mecanismos de avaliação se resolveria com uma reforma? Por que se tem a ideia de que o Estado precisa ser reformado de tempos em tempos?

Marenco - Essa é uma agenda que está sempre presente, vira e mexe. A primeira questão é definir o que queremos. Precisamos melhorar a administração pública brasileira, mas essa melhora tem que estar orientada pela questão da qualidade e da eficiência. Ou seja, produzir melhores serviços públicos que resultem em qualidade para os cidadãos, que são, de fato, o sentido da existência da administração pública. Para uma reforma ser bem sucedida precisa ter o compromisso de envolver os próprios servidores. Uma das razões do fracasso das agendas de reforma é que, em função da prioridade atribuída à redução do Estado e à redução dos serviços públicos, ela entra em rota de colisão com os servidores, e daí ao fracasso é um passo. A segunda questão é que na América Latina e no Hemisfério Norte essas reformas, sobretudo as bem-sucedidas, não são grandes rupturas, não é "a grande reforma", mas são um conjunto de mudanças incrementais, graduais, que têm uma direção, um sentido. Não existe uma grande reforma, existe um conjunto de pequenas reformas, pequenas mudanças coerentes.

JC - Tramita no Congresso uma proposta de reforma administrativa do governo anterior e se fala na possibilidade de a atual gestão enviar a sua. Para que caminho estamos rumando?

Marenco - Acho que aquela proposta anterior de reforma administrativa está morta, não conheço nenhum setor que a defenda. Já no governo Bolsonaro ela não teve fôlego para prosperar, muito menos agora. Do que conheço das pessoas que estão nos ministérios de Gestão e Planejamento e da Fazenda, ninguém tem aquela visão mais fiscalista ou de Estado mínimo. Temos um momento interessante, agora, para avançar. As administrações anteriores do PT não foram suficientemente ousadas no sentido de apresentar uma proposta de reforma não orientada por um objetivo fiscalista e sim por um objetivo de qualidade, mas tenho a expectativa de que isso possa, agora, entrar na agenda.

JC - O livro contrapõe políticos e burocratas. Que conflito é esse?

Marenco - Todos esses processos de mudanças que procurei analisar comparativamente resultaram, com características diferentes, de conflitos entre políticos e burocratas, dois tipos de grupos públicos. O Brasil e o Chile são dois casos em que desde o início do século XX havia burocracias muito fortes. Conseguimos impor um padrão de profissionalização e um maior distanciamento em relação aos políticos. Nos outros - Argentina, Colômbia, México e mesmo o Uruguai -, de alguma forma foram os políticos que se anteciparam e estabeleceram um padrão de maior captura do Estado. Em outras palavras, para que a gente avance na direção de uma maior profissionalização, de uma maior qualificação da administração pública, é importante que as burocracias públicas consigam ter influência neste processo. O problema é que muitas vezes essa influência se dá por termos meramente corporativos, da defesa de privilégios, de poder, de influência etc, E aí, desvirtua.