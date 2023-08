Projeto pretende regular apostas esportivas e iGaming

O deputado gaúcho Marcus Vinícius (PP) realizou nesta quarta-feira (23) a leitura do projeto de lei (PL) para regulação estadual de apostas e iGaming. O objetivo, segundo o proponente do PL, é sanar a falta de regulamentação do mercado de apostas, que se tornou legal desde 2018, mas segue desde então sem nenhum regimento a respeito de seu funcionamento.

O parlamentar também abordou a noção de iGaming, que é composto não só pelo mercado de apostas online, mas que inclui os jogos realizados de forma completamente virtual, que contam com ligas de futebol fantasia até outras plataformas mais difundidas, como League of Legends.

• LEIA TAMBÉM: Governo inicia projeto de PPP para qualificação de escolas localizadas em áreas vulneráveis