Governo inicia projeto de PPP para qualificação de escolas em áreas vulneráveis do RS

O governo do Estado assinou, ontem, contrato de estruturação de parceria público-privada (PPP) para qualificação de infraestrutura escolar, que prevê a reformas, adequação e requalificação estrutural em instituições de 15 municípios.

A parceria com a iniciativa privada beneficiará 60.568 alunos de cem escolas em Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão, municípios que integram o programa RS Seguro. As instituições foram selecionadas a partir de dados que identificaram áreas de maior vulnerabilidade social. "Nessas localidades, a escola acaba tendo que disputar a atenção dos jovens com coisas ruins que atraem a atenção deles. E é, portanto, onde a instituição de ensino tem que ser mais atraente e interessante, para que consiga ser referência para a comunidade", explicou o governador Eduardo Leite para justificar a escolha das regiões escolhidas pela parceria.

O valor do investimento será definido somente na segunda fase do projeto, após a realização de visitas técnicas e do diagnóstico da estrutura das escolas. Também será decidido posteriormente o período em que o parceiro privado vai atuar nas cem instituições de ensino. Em outras PPPs similares já realizadas para a educação, como em Belo Horizonte (MG), o prazo da concessão foi de 20 anos.