Rio Grande do Sul avança em ranking de competitividade e tem melhor posição desde 2018

O Rio Grande do Sul voltou a avançar pelo segundo ano consecutivo no Ranking de Competitividade dos Estados. Dos 10 pilares avaliados, o Rio Grande do Sul obteve a primeira posição em competitividade na eficiência da máquina pública e passa a ocupar a quinta colocação geral do ranking, a melhor marca desde 2018. No ano passado, o Estado terminou na sexta posição.

"As reformas promovidas pelo governo tiveram grande impacto sobre os resultados obtidos, e os efeitos positivos aparecem em quase todas as áreas”, destacou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Os dados da pesquisa do Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria técnica com a Tendências Consultoria e a startup Seall, foram apresentados nesta quarta-feira (23) e demonstram o avanço do Estado nesta edição. Além de subir duas posições em eficiência da máquina pública, houve um salto de 18 posições em capital humano, com o Rio Grande do Sul passando para o sétimo lugar.

Os resultados em educação e infraestrutura também têm participação importante na tendência de alta. Para os próximos anos, a expectativa é de que siga uma evolução positiva no ranking geral.

Os três principais eixos e objetivos da pesquisa são a avaliação das gestões com foco na população, atração de investimentos e planejamento e execução de políticas públicas. “O ranking ressalta os pontos negativos e positivos dos Estados. Com isso, é possível conhecer o caminho para traçar políticas públicas mais assertivas”, salientou o gerente de competitividade do CLP, Lucas Cepeda.

O Rio Grande do Sul segue, pelo sexto ano consecutivo, entre os 10 estados mais competitivos do País. A liderança é de São Paulo (1º), Santa Catarina (2º), Paraná (3º) e Distrito Federal (4º).

Posições ocupadas pelo RS no Ranking de Competitividade