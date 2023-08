Assembléia aprova participação do RS em consórcio interestadual de contenção de mudanças climáticas

Apesar de ofuscado pela votação do contratação emergencial de mais 5 mil professores, nesta terça-feira (22) também foi votado e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 308/2023, que ratifica o protocolo de intenções para constituição de um consórcio interestadual, que tem como foco promover o enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil. Todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF) compõem a medida.

Entre os objetivos do consórcio estão a perspectiva de ganhos de escala na contratação de serviços e bens, acesso às informações e melhor compreensão das necessidades regionais, assim como a troca de experiências e aprendizado em curto prazo para a promoção de agendas políticas regionais e fomento à inovação.

O Projeto de Lei (PL) teve uma emenda apresentada à bancada pelo deputado Luiz Fernando Mainardi (PT), mas que não chegou a ser apreciada em função da aprovação de requerimento do líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), dando preferência de votação ao texto da proposição.

Entre as metas dispostas na justificativa do PL, é possível verificar que o consórcio busca uma redução significativa das emissões de gases do efeito estufa a partir da ação humana. Outro aspecto que se destaca entre os objetivos do consórcio é a expansão e consolidação dos espaços territoriais protegidos, além do incentivo ao reflorestamento e recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas.

Também foi aprovado, com 50 votos favoráveis, o PL 309/2023, que cria a Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) Passo do Buraco, situada na zona rural do município de Vacaria.