Caso das joias: PF apreende celular do advogado Frederick Wassef

A Polícia Federal (PF) apreendeu, no final da noite desta quarta-feira (16), o celular do advogado Frederick Wassef. A abordagem ocorreu quando Wassef estava em um restaurante no shopping Morumbi, em São Paulo, já que ele não foi localizado na semana passada durante as buscas na Operação Lucas 12:2.

