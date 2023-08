Projeto de contratações emergenciais de professores no RS será votado na próxima semana

O projeto de lei que prevê a contratação emergencial de profissionais da Educação para a rede estadual de ensino será votado na próxima terça-feira (22), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta, de autoria do governo do Estado, estava prevista para ser votada em setembro, mas o processo foi acelerado após acerto dos deputados na reunião de líderes, na manhã desta terça-feira (15). O acordo foi solicitado pelo líder da gestão Eduardo Leite (PSDB) na casa, deputado Frederico Antunes (PP).