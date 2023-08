Governador de RR é cassado, mas segue no cargo até decisão final do TSE

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou, nesta segunda-feira (14), o mandato do governador do estado, Antonio Denarium (PP). Ele poderá seguir no cargo até a decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão do TRE-RR foi tomada por quatro votos a três. Denarium é acusado de ter distribuído cestas básicas durante o período eleitoral de 2022.



O processo que originou a decisão do tribunal foi de autoria do partido Avante. O número de beneficiários do programa de distribuição de cestas passou de 10 mil para 50 mil no ano eleitoral, segundo o partido.

Denarium está no segundo mandato como governador. Ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Roraima, inclusive, teve a maior votação bolsonarista do País nas eleições de 2022, proporcionalmente, dentre os 26 estados e o Distrito Federal.



Denarium foi reeleito governador com 56,47% dos votos válidos, superando a segunda colocada, a ex-prefeita de Boa Vista Teresa Surita (MDB), que ficou com 41,14%. Antes de ser governador, em 2018, foi interventor federal no estado por nomeação do então presidente Michel Temer (MDB).



Denarium disse, por meio de nota divulgada nas redes sociais, que está com "a consciência tranquila de que fiz o correto pelo bem do nosso povo. As ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram objetivo de ajudar quem mais precisa". "Sigo no exercício do cargo e confio que as instâncias superiores eleitorais irão estabelecer a verdade", completou.



O TRE também aplicou multa de R$ 106 mil ao governador de Roraima.

No TSE, Denarium será julgado por sete ministros, três oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), três do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois da advocacia. Caso o TSE mantenha a decisão do TRE roraimense, Denarium perderá definitivamente o cargo e uma nova eleição será realizada.

Mesmo aliado de Bolsonaro, Denarium tem ido a eventos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Recentemente, participou de solenidades com o petista em Parintins, no interior do Amazonas, e no lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio de Janeiro, onde, inclusive, posou para foto ao lado de governadores aliados de Lula.