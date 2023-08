Com foco em inovação e PPPs, Leonardo Busatto assume diretoria de planejamento do BRDE

Ex-secretário estadual da Fazenda, economista Leonardo Maranhão Busatto tomou posse, nesta segunda-feira (14), como diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Ele já estava atuando em suas atividades técnicas desde o início do mês. Busatto elencou a inovação e a ampliação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) como suas principais prioridades durante a nova gestão.



"O banco já fomenta o surgimento de startups, com apoio técnico e com recursos. Nossa missão é ampliar esse processo e também aportar recursos em fundos de inovação que vão fomentar e investir recursos em novas empresas na região sul", contou. Como desafio, ele citou ainda as taxas de juros, mas avaliou um cenário positivo no futuro. "A expectativa é boa, de redução, isso é bom para o banco e para a economia gaúcha", disse. E acrescentou: " O banco conseguiu ampliar as fontes de financiamento com recursos externos, queremos ampliar financiamentos internos, mas buscar recursos externos", considerou.

O ex-diretor de planejamento do banco, Otomar Vivian, destacou a importância estratégica do BRDE. “Tem uma importância estratégica para o desenvolvimento da região sul. No último ano, teve o melhor desempenho da sua história, apresentou os melhores resultados. Fechou um primeiro semestre com o melhor primeiro semestre do banco. Tudo isso se deve ao quadro qualificado e à competência dos colaboradores do banco”, avaliou.

Em discurso na cerimônia oficial, o novo diretor concordou que o principal objetivo do banco é desenvolver os estados da região sul. “É uma instituição que tem seus resultados, mas mudar a vida das pessoas e transformar a região sul é o principal objetivo do banco regional”, ponderou. Também estiveram presentes na cerimônia o secretário de desenvolvimento econômico, Ernani Polo, o vice-presidente do BRDE, diretor de operações do banco e ex-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e o presidente da instituição João Paulo Kleinübing.

Novo diretor de planejamento quer ampliar PPPs no Estado

Ao assumir oficialmente o cargo de diretor de planejamento do BRDE, nesta segunda-feira (14), o economista Leonardo Maranhão Busatto disse que tem a missão de ampliar as Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Estado e na região sul. No comando do cargo da instituição sexagenária, ele garantiu que a ideia é chegar ao final da gestão com PPPs em outras áreas.

"É um compromisso nosso, não só ampliar o número de municípios com as PPPs de iluminação pública, como temos em Santa Maria, mas também em Sapiranga e Santa Cruz do Sul. Queremos ampliar PPPs em parques, atrativos turísticos, saneamento e, eventualmente, outros projetos que o banco pode estruturar, fazer licitação e financiar o investimento", explicou Busatto.

Ele disse que ainda não há nenhum outro projeto já previsto, mas que estão sendo feitas reuniões com o Estado e com os municípios para entender as demandas que podem ser apoiadas pelo BRDE.