Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco vem a Porto Alegre para evento na Assembleia Legislativa

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, vem a Porto Alegre nesta segunda-feira (14) para participar de uma roda de conversa relacionada ao Julho das Pretas, mês em que celebra-se o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional da Tereza de Benguela. A atividade acontecerá às 18h30min, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, e é promovida pela deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS).



O encontro, intitulado Julho das Pretas: Desafios atuais das pretas no poder, a atividade busca debater o papel das mulheres negras nos espaços de poder historicamente ocupados majoritariamente por homens brancos.

A participação desta parcela da população na política representativa ampliou-se nos últimos anos. Em 2022, o Brasil elegeu um número recorde de mulheres declaradas negras na Câmara dos Deputados. Ao todo, cerca de 91 deputadas federais foram eleitas, sendo a maior representação de mulheres pretas ou pardas da história do parlamento brasileiro.



A deputada e a ministra serão as principais palestrantes e estarão ao lado de outras parlamentares negras e representantes dos movimentos sociais. Essa será a primeira visita oficial de Anielle no Estado desde que assumiu o cargo.

Daiana Santos avalia que é bastante simbólica a vinda da ministra após a volta do Ministério da Igualdade Racial. Em 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), a pasta se tornou uma secretaria subordinada que se tornou o então Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e teve a menção no nome suprimida durante as gestões de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).



“É relevante principalmente para as mulheres negras, pois ao mesmo tempo que estamos demonstrando as nossas potencialidades nos espaços de poder, estamos combatendo as desigualdades que afetam essa parcela da população”, afirmou a deputada federal.