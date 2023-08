Assembleia Legislativa instala Frente Parlamentar Evangélica no dia 21

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) instalará a sua primeira Frente Parlamentar Evangélica no dia 21 deste mês. Proposta pelo deputado Airton Lima (Podemos), que presidirá os trabalhos, a frente tem o objetivo de reunir lideranças e parlamentares que comungam da fé cristã.

Conforme o proponente, a frente visa ainda fortalecer a defesa de bandeiras compartilhadas pelas lideranças políticas evangélicas. "Será uma ferramenta de proteção para as bandeiras evangélicas tais como a defesa da fé, da família, das crianças e adolescentes, defesa da liberdade religiosa, contra o ensino de ideologia de gênero nas escolas, contra o aborto e contra a legalização das drogas", citou o autor.

• LEIA TAMBÉM: Votação em segundo turno da PEC dos Símbolos é adiada na Assembleia



O requerimento de instalação da frente foi aprovado com as assinaturas de 41 parlamentares, reunidas pelo deputado Airton Lima até o final do mês de maio. O evento de instalação está marcado para o dia 21 de agosto, a partir das 19h30.



Além dos parlamentares, são esperados líderes religiosos e membros de diversas denominações evangélicas. O evento contará ainda com ministrações de Asaph Borba, músico gaúcho com mais de 30 anos de carreira no meio evangélico.