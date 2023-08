Comissão da Reforma Tributária na Assembleia aprova relatório final

A Comissão Especial Destinada a Acompanhar e Debater a Reforma Tributária aprovou, nesta quarta-feira (9), o seu relatório final por unanimidade. Elaborado pelo deputado Marcus Vinícius (PP), o documento enfatiza a importância da aprovação da matéria ainda neste ano pelo Congresso Nacional para permitir a elaboração de legislação complementar com a finalidade de efetivar as mudanças.

Além disso, recomenda a manutenção de uma agenda de avanço das reformas para aliviar o peso dos impostos sobre o consumo e equilibrar o perfil tributário do País, de acordo com os modelos utilizados em experiências internacionais.



Presidida pelo deputado Miguel Rossetto (PT), a comissão especial realizou 14 encontros, entre audiências públicas e reuniões técnicas, em diversos municípios, onde colheu opiniões e sugestões de diferentes setores da sociedade.

“A comissão especial atingiu o que se propôs, estimulando o debate plural sobre um tema complexo e de fundamental importância para o desenvolvimento do país, que é a primeira reforma tributária do período democrático. Saímos mais preparados para acompanhar a votação e os desdobramentos no Senado Federal”, apontou Rossetto.



Conforme o relatório, a estimativa de ganho produtivo, só com a simplificação do sistema, é de 2% a 14% do Produto Interno Bruto (PIB). Ao diminuir a complexidade, a reforma tributária também diminuiria o “caos jurídico”, onde o contencioso tributário em 2019 alcançou, aproximadamente, 75% de todo o PIB nacional. “Só o passivo administrativo dos tributos federais no Brasil ultrapassa 15,9%, contra uma média de 0,19% nos demais países da América Latina e de 0,28% dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, ressalta o documento.



Outros aspectos positivos apontados pelo relatório são a transparência, permitindo que o consumidor tenha por escrito a informação de quanto é arrecadado por cada produto, o fim da guerra fiscal e a manutenção do Simples Nacional, que beneficia micro e pequenas empresas.



Por meio de uma videoconferência, a comissão especial formalizou a entrega do documento ao relator da reforma tributária no Senado Federal, Eduardo Braga (MDB-AM).



"A ideia agora é fazer encontros em Brasília com os senadores. Não só com os gaúchos, mas também com parlamentares de outros estados. Recebemos (Na comissão) muitas contribuições de setores, como o agronegócio e a indústria. Devemos ir à Brasília na semana que vem ou após a Expointer", afirmou Marcus Vinícius, autor do relatório.