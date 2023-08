Votação em segundo turno da PEC dos Símbolos é adiada na Assembleia

Em reunião de líderes conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Vilamr Zanchin (MDB), no final da manhã desta terça-feira (8), os parlamentares decidiram adiar a votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Símbolos, que estava prevista para a tarde desta terça. A previsão é que a PEC retorne ao plenário apenas no dia 22.

proposta foi aprovada na Assembleia em primeiro turno atual PEC prevê a realização de um referendo popular para que quaisquer alterações nos símbolos se concretizasse. O projeto original, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), previa tornar imutáveis os símbolos oficiais gaúchos: o hino, a bandeira e o brasão de armas. Após passar por alterações, a. A

A imutabilidade inicialmente proposta na PEC foi retirada através de uma emenda do deputado Guilherme Pasin (PP), subscrita por outros 35 parlamentares, inclusive o próprio Lorenzoni, autor da PEC. A partir da emenda, a PEC propõe que quaisquer alterações no hino, na bandeira ou no brasão de armas devem ser aprovadas na Assembleia pela maioria absoluta de 19 votos antes de ir a referendo.

Para a próxima semana, os líderes de bancadas deram acordo para a votação de três matérias; são elas: indicação de Marcelo Spilki para o Conselho Superior da Agergs, relatório Final da Comissão Especial com a Finalidade de Averiguar a Situação das Rodovias Concedidas em todo o Estado e proposta que trata sobre as atividades da Assembleia Legislativa durante a 46ª Expointer.