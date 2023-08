Olívio Dutra afirma que não será candidato a prefeito "em circunstância alguma"

Cotado para ser o candidato da esquerda à prefeitura de Porto Alegre nas eleições do ano que vem, o ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT) afirmou, nesta segunda-feira (7), em suas redes sociais, que não concorrerá ao Executivo "em circunstância alguma". O petista já havia dito ao partido, em março, que não desejava se candidatar a prefeito da Capital.

Olívio Dutra é o único consenso entre os nomes cogitados pelo PT Na semana passada representantes do PT e do PSOL em Porto Alegre se encontraram para organizar uma mesa de diálogo para definir as ações da esquerda nas eleições de 2024. Na ocasião, o presidente do PSOL em Porto Alegre, vereador Roberto Robaina, disse quepara encabeçar uma chapa à prefeitura da Capital. Com este anúncio do ex-governador de que não será o candidato, os partidos terão que seguir outro caminho.

Alguns políticos já foram citados como possíveis candidatos a tentarem derrotar o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) no pleito do ano que vem. Entre os nomes apontados, estão: a deputada federal Maria do Rosário (PT), a deputada estadual Sofia Cavedon (PT) e o vereador Pedro Ruas (PSOL).

• LEIA TAMBÉM: Maria do Rosário está disposta a ser candidata à prefeitura de Porto Alegre em 2024

Confira o post de Olívio Dutra em suas redes sociais: