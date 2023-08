Projeto de pesquisa sobre uso medicinal da cannabis está vetado em Porto Alegre

julgamento sobre porte de drogas para consumo próprio. Até o momento, quatro ministros votaram pela descriminalização Projeto de Promoção e Incentivo a Pesquisas Sobre o Desenvolvimento e os Usos de Cannabis, de autoria do ex-vereador e deputado estadual Leonel Radde (PT).



O projeto foi vetado pelo Executivo e, em 15 de maio deste ano, os vereadores da Capital votaram por manter a decisão. Entre os objetivos da proposta estão o estímulo à produção de pesquisas cientificas sobre os usos medicinal e industrial da substância e a divulgação dos estudos realizados. O uso da cannabis voltou ao debate público após o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar, na quarta-feira (2), o. Até o momento,, e nenhum se manifestou contrário. Enquanto o Supremo discute o tema, está vetado na Câmara de Porto Alegre a proposta que cria o, de autoria do ex-vereador e deputado estadual Leonel Radde (PT).O projeto foi vetado pelo Executivo e, em 15 de maio deste ano, os vereadores da Capital votaram por manter a decisão. Entre os objetivos da proposta estão o estímulo à produção dee a divulgação dos estudos realizados.



Conforme o projeto, o Executivo Municipal teria a responsabilidade primordial pela implementação do projeto, respeitadas suas capacidades estatais, em parceria com diferentes instituições de pesquisa, entidades, associações, universidades, grupos e núcleos de pesquisa e demais segmentos da sociedade civil organizada.



A prefeitura justifica o veto afirmando que a matéria não pode ser apresentada por vereador. "O projeto invade a seara de atividade tipicamente administrativa, ferindo o princípio da separação e independência dos poderes, assentado no artigo 2º da Constituição Federal e, simetricamente, presente no artigo 2º da Lei Orgânica Municipal", afirma o Executivo municipal.