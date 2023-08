IPE Saúde paga R$ 159 milhões a prestadores credenciados

O IPE Saúde efetiva, nesta sexta-feira (4), pagamento no valor de R$ 159,5 milhões aos prestadores credenciados. O repasse se divide em duas partes: a primeira, de R$ 112,5 milhões, é relativa ao pagamento ordinário previsto no calendário do instituto. A segunda, de R$ 47 milhões, será paga de maneira extraordinária. O valor extra é proveniente do orçamento do próprio IPE Saúde e faz parte de uma série de esforços da autarquia para reduzir a dívida histórica.Com o repasse de hoje, as contas de Consultas Médicas e de Pronto Atendimento seguem pagas em dia. Já as de Serviço Complementar, Internações e Ambulatoriais constam com atraso de cinco dias acima do prazo contratual. O próximo pagamento aos prestadores está previsto para o dia 22 deste mês de agosto."O IPE Saúde vem fazendo um esforço muito grande, cumprindo com o compromisso do governador Eduardo Leite de saldar os passivos que ficaram para trás. A partir de sua regularização, poderemos dar o passo necessário na busca pela excelência na assistência à saúde dos segurados”, destacou Paulo Afonso Oppermann, presidente do instituto há menos de um mês.