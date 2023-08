MDB gaúcho vai a Pelotas para evento com filiados e líderes do partido

Seguindo a série de visitas pelas cidades-polo do Rio Grande do Sul, o MDB gaúcho chega a Pelotas nesta sexta-feira (4), no Clube Diamantinos. No encontro, a direção estadual da sigla reunirá filiados e líderes das coordenadorias regionais da Costa Doce e Zona Sul. Juntas, as regiões somam 33 municípios, 818 mil eleitores, 10 prefeitos, 4 vices e 64 vereadores.

A atividade será comandada pelo, e terá as presenças do líder da Bancada do MDB na Assembleia Legislativa, Edivilson Brum, da deputada estadual Patrícia Alba e do ex-senador José Fogaça. Inscrições para participar do evento podem ser realizadasEntre as atrações estão. Serão palestrantes desta edição o consultor jurídico do MDB-RS, advogado Milton Cava, a fundadora do Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), socióloga Elis Radmann, e a sócia-diretora da Critério Resultado em Opinião Pública, jornalista Soraia Hanna. A série de eventos contará, ao todo, com 10 encontros macrorregionais e encerra com o Congresso Estadual do partido em dezembro, em Porto Alegre.