Ministro do Turismo promete viagens mais acessíveis

O novo ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), tomou posse na manhã desta quinta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A cerimônia teve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de quem o novo ministro é aliado. Lula não discursou no evento. Também estavam presentes os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que são cotados para entrar no governo.

Sabino disse que vai lançar um programa para baixar o preço do turismo no Brasil para pessoas idosas e de baixa renda. "Para incrementar o fluxo turístico interno, lançaremos o Conheça o Brasil, pois muitos brasileiros ainda não conhecem o seu próprio país. É um programa de estímulo a viagens por meio de parcerias com a iniciativa privada, que ofertará descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda", afirmou.

Sabino já comanda a pasta há quase um mês, após a publicação de sua nomeação no Diário Oficial da União, no dia 14 de julho. No entanto, não havia sido empossado oficialmente. Ele substitui Daniela Carneiro, a Daniela do Waguinho, que deixou o cargo após uma grande pressão da União Brasil e do bloco político Centrão.

O imbróglio envolvendo a então ministra Daniela Carneiro durou mais de um mês, até culminar na sua demissão. A União Brasil pressionou o Palácio do Planalto pela substituição, considerando que ela não representava uma indicação do partido para o governo.

A ex-ministra e deputada federal tenta no Tribunal Superior Eleitoral se desfiliar da União Brasil, após divergências de seu grupo político com a legenda. Como é uma deputada, ela precisa de autorização da Justiça para não perder o seu mandato. O seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, já migrou para o Republicanos.