Leite entrega lista de projetos prioritários a Tebet e Rui Costa

Em agenda em Brasília, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) encontrou os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), nesta quarta-feira (3). A eles, entregou uma relação de projetos prioritários para o Estado.



A poucas semanas da apresentação, por parte da União, do Plano Plurianual 2024-2027 e da nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governador Eduardo Leite foi a Brasília reforçar as demandas do Rio Grande do Sul junto ao governo federal.



A intenção é incluir demandas na área de infraestrutura no Plano Plurianual e no PAC. Do governo federal, há sinalização de que parte dos pedidos serão atendidos. À comitiva, Rui Costa apresentou algumas das obras que receberão recursos.



“Estamos conversando para que o governo federal contemple o máximo possível de demandas, porque são obras fundamentais para o desenvolvimento estadual. Já sabemos que seremos atendidos em parte dos pedidos e estamos trabalhando para sensibilizar o governo em relação às demandas que, por ora, não devem ser contempladas”, disse Leite.



No total, o governador apresentou à Casa Civil uma relação de 30 obras consideradas prioritárias em diversas áreas.



Entre elas, a conclusão da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, a duplicação da BR-290, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, a conclusão da nova ponte do Guaíba e a extensão da BR-448 até Portão. A divulgação da relação final das obras contempladas pelos recursos do PAC será feita na próxima semana, em cerimônia no Rio de Janeiro.



Também participaram das audiências os secretários da Casa Civil, Artur Lemos Júnior (PSDB, de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Malmann, e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino.