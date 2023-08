Repasse de ICMS vai permitir aparelhar área da segurança

"Trago essa ideia como servidora da segurança pública, as instituições são centenárias, e geralmente os prédios também. O próprio RS Seguro e o governo do Estado têm investido muito em equipamentos, viaturas. Não que as forças de segurança estejam com as melhores condições de equipamentos, mas se chegou num nível que não se tinha há muitos anos. A necessidade agora, conversando com colegas lá da ponta, é em reformas", afirmou Nadine, após a aprovação do projeto.

Outra, de autoria da deputada Delegada Nadine (PSDB), permite que os recursos do ICMS destinados à segurança do Estado via Piseg possam ser utilizados, além para a aquisição de viaturas e equipamentos, para a execução de reforma, revitalização, ampliação, construção e modernização de prédios e áreas da segurança pública estadual.

Duas matérias foram aprovadas. Uma, de autoria do deputado Delegado Zucco (REP), autoriza o Estado a repassar aos municípios os recursos oriundos do programa para aquisição de veículos e equipamentos para suas guardas municipais.

O Piseg é uma lei de incentivo à segurança pública que possibilita a empresas estabelecidas no Estado a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública com valores correspondentes ao ICMS a recolher.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul voltou a pautar projetos após o recesso de inverno . Neste retorno do Parlamento para o segundo semestre de 2023 - em ambiente diferente, com as sessões ocorrendo no histórico Memorial do Legislativo - os deputados aprovaram dois projetos que permitem modificações no Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg).

Sede original do Parlamento gaúcho volta a receber sessões após 56 anos

Após 56 anos, as sessões deliberativas da Assembleia Legislativa voltaram a ocorrer no casarão da Rua Duque de Caxias, que por 132 anos foi sede do Parlamento gaúcho. O motivo é a reforma no Plenário 20 de Setembro, na sede principal do Legislativo, o Palácio Farroupilha.

Pela primeira vez, desde 19 de julho de 1967, o antigo casarão, que hoje hospeda o Memorial do Legislativo, volta a abrigar sessões enquanto a reforma não é finalizada. A última sessão plenária realizada lá ocorreu em 19 de setembro de 1967.

O prédio do Memorial do Legislativo tem 233 anos e foi a primeira sede do Parlamento. Erguida em 1790, a edificação é a mais antiga de Porto Alegre e a única do século XVIII ainda de pé na cidade. Foi sede da Provedoria (tesouraria) da Real Fazenda, cadeia, sede do Conselho Geral da Província, sede da Assembleia Provincial e da Assembleia Legislativa. Depois de abrigar atividades parlamentares por 132 anos, o Casarão passou a ser o endereço de repartições do Poder Executivo.

A antiga sede do Legislativo gaúcho foi palco de embates históricos. A começar pela própria sessão de instalação da Assembleia Legislativa em 20 de abril de 1835, marcada por uma divisão inconciliável, que redundou no maior e mais longo levante contra o Império ocorrido no Brasil. A data passou a ser considerada por muitos historiadores como o marco político da Revolta Farroupilha, conflito armado que se arrastou por uma década e influenciou outros movimentos, como a Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e a Revolta Sabinada em 1837 na Bahia.

No prédio ocorreu também a sessão permanente do Poder Legislativo durante a Legalidade, movimento liderado por Leonel Brizola para garantir a posse do vice-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961.

Foi a mais longa sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com duração de 12 dias. A ata que registra a façanha, composta por três volumes de notas taquigráficas em formato digital, integra o acervo documental sob a guarda do Memorial.

Na década de 1980, tomou corpo no parlamento um movimento para retomar o imóvel, que só se consolidou em 2004, quando o ex-governador Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) fez a devolução simbólica da chave ao então presidente do Legislativo, ex-deputado Vieira da Cunha (PDT). No mesmo ano, iniciaram as obras de restauro do prédio, que foram concluídas em final de 2009.

O Memorial do Legislativo se consolidou como o depositário de um vasto acervo documental sobre a história do Rio Grande do Sul.