Presidente do STF classifica 8 de janeiro de 'dia infame'

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, chamou os ataques de 8 de janeiro de "dia infame e que ele não deve se repetir mais", em sessão de abertura da corte nesta terça (1º) após o período de recesso do Judiciário.

Rosa Weber disse que as instituições saíram fortalecidas depois dos ataques e o Poder Judiciário demonstrou resiliência no cumprimento de sua função constitucional. "É um dia (8 de janeiro) em que não esqueceremos demais. Que sirva de alerta para que a democracia seja regada diariamente, com debate acalorado de ideias, sim. Mas que permaneça o respeito mútuo para que a democracia continue inabalável", afirmou.

Ela também fez referências a sua despedida da corte, que pode acontecer ainda no mês de setembro - ela completa 75 anos em outubro e terá que se aposentar. A ministra disse que a reabertura do semestre tem um "sabor especial", depois de 47 anos de magistratura e quase 12 deles no Supremo.

"É uma honra que ganho no peito (estar no STF). Encerrei um longo caminho que comecei a trilhar no Rio Grande do Sul, em 1976", declarou.

Antes de se aposentar, Rosa Weber planeja colocar em votação uma série de temas que considera importantes. O sucessor na presidência será Luís Roberto Barroso.

