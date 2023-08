Supremo pode retomar julgamento sobre porte de drogas nesta quarta-feira

Bárbara Lima, com informações da Agência Brasil

Após oito anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar, nesta quarta-feira (2), o julgamento sobre o porte de drogas para consumo próprio. O assunto, controverso, pode ser uma oportunidade para estabelecer critérios mais claros que diferenciam usuários de traficantes, avalia o advogado Cristiano Maronna, diretor do JUSTA, organização de pesquisa que mostra os impactos da relação entre os Três Poderes.

Segundo o advogado, que também é autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, o julgamento pode reduzir a insegurança jurídica que gira em torno, hoje, da falta de critérios específicos e quantitativos de distinção entre o porte de drogas para consumo e traficância, sendo essencial a definição do chamado standard probatório, quando o portador de drogas deve ser presumido usuário e a traficância teria que ser provada, dados os devidos critérios estabelecidos, os quais precisariam ser comprovados pela acusação.

A partir do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, feito pela defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2011, que alega que o art 28 da Lei de Drogas é inconstitucional sob o argumento de que o usuário de drogas é agressor e vítima ao mesmo tempo, o que não poderia configurar crime em um Estado Democrático de Direito, o julgamento começou no STF em 2015.

A demora no julgamento – que conta até o momento os votos de Edson Fachin, Gilmar Mendes (relator) e Luís Roberto Barroso – se deve, entre outras razões, a controversa à respeito da matéria e por conta da "ascensão da extrema-direita, que tem as pautas de costume como bandeira política, em que a questão das drogas ocupa um lugar de destaque", afirma o advogado Maronna.

Dias Toffoli, em uma tentativa de pacto com o executivo para "restabelecer a normalidade constitucional." Em 2015, após o voto do relator, Fachin pediu vista (mais tempo para analisar a matéria). No mesmo ano, Teori Zavascki pediu vista dos autos. Quando o ministro faleceu, em 2017, em decorrência de um acidente aéreo o assunto não avançou na corte. Ele relembra que, depois em uma das datas previstas para o julgamento, em junho de 2019, o tema foi retirado da pauta dias antes pelo presidente, em uma tentativa de pacto com o executivo para "restabelecer a normalidade constitucional." Em 2015, após o voto do relator, Fachin pediu vista (mais tempo para analisar a matéria). No mesmo ano, Teori Zavascki pediu vista dos autos. Quando o ministro faleceu,, o ministro Alexandre de Moraes herdou seu pedido de vista e também os processos do magistrado. Desde 2018,

8 ministros e mais 3 são necessários para que o art. 28 da Lei de Drogas (considera crime quem “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo” droga ilícita para consumo pessoal) seja considerado inconstitucional. No caso dessa ser a decisão do STF, será preciso ainda decidir sobre um voto médio, porque há divergência entre eles. Faltam os votos deministros e maissão necessários para que o(considera crime quem “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo” droga ilícita para consumo pessoal) seja considerado. No caso dessa ser a decisão do STF, será preciso ainda decidir sobre um voto médio, porque há divergência entre eles.

"Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade do artigo, reconheceu a zona cinzenta entre uso e trágico e a necessidade de critérios objetivos baseados em peso e natureza das drogas, bem como ônus da prova e presunção da inocência. O Fachin também votou pela inconstitucionalidade, no entanto, mas restringiu a decisão à maconha e defendeu que seja aplicada a lei administrativa. Já o Barroso votou que a pessoa possa portar 25 gramas (também de maconha) e ter até seis plantas fêmeas sem ser considerada traficante, o que garantiria uma regulação mínima, causando menos insegurança jurídica", explica diretor da Justa.

Maronna acredita que os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, devem votar pela constitucionalidade do Art 28 da Lei das Drogas, que criminaliza o porte de drogas em qualquer quantidade.

Descriminalização do porte de drogas ajuda a corrigir racismo estrutural no sistema penal

O advogado e diretor da Justa, Cristiano Maronna, pondera que, embora a descriminalização não seja um passo ousado em relação a política de drogas, a exemplo do que fez o país vizinho Uruguai, que regulou toda a cadeia de produção da maconha, tornar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas é essencial para combater o racismo estrutural brasileiro.

"As pessoas negras são as mais abordadas e as mais condenadas por tráfico com uma prova acusatória de menor qualidade, o standard probatório é, sem dúvida, uma forma de aperfeiçoar o sistema, corrigindo a forma racista com que a lei de drogas é aplicada", reflete.

Além disso, ele ressalta que, em países em que o porte de drogas foi retirado da esfera criminal, em parceria com a oferta ampla de um bom serviço de saúde, não houve acréscimo no consumo. "Também não houve mais acesso de menores de idade às drogas, o que é uma das preocupações", diz o advogado.

O crime de tráfico, a guerra às drogas, e a violência em decorrência, no entanto, continuariam vigorando mesmo com a descriminalização do porte de drogas. "A situação da violência no Brasil vai além da questão das drogas, não vai ser uma medida mágica", constata. "Este seria um primeiro passo no Brasil para tratar o tema de drogas a partir de uma abordagem não proibicionista e não punitivista, na mesma direção da tendência global, de modo a tornar a política de drogas mais justa, humana e eficiente. Cada vez mais países têm optado pela legalização, com medidas de redução de danos. Na guerra às drogas que existe hoje no Brasil, todos saímos perdedores", acrescenta.

- O supremo irá retomar o julgamento de descriminalização do porte de drogas, iniciado em 2015;



• Como surgiu o processo?

-A partir do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, feito pela defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2011, no qual se discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas

• Qual a alegação do RE para discutir a constitucionalidade?

- Argumento de que em um Estado Democrático de Direito só pode haver crime quando a conduta de uma pessoa cria risco intolerável a uma pessoa ou ao interesse coletivo, mas por uma conduta auto lesiva, quando o autor e a vitima são a mesma pessoa;

• Quem já proferiu voto?

- Ministro Gilmar Mendes: Para o relator do caso no Supremo, ministro Gilmar Mendes, a conduta do usuário de drogas não é crime. Por seu voto, proferido há cerca de oito anos, o consumo de qualquer substância é uma decisão privada, e eventual dano causado recai sobretudo sobre a saúde do próprio usuário

- Ministro Edson Fachin: O ministro Edson Fachin também votou nesse sentido, concordando que o consumo de drogas faz parte da autodeterminação individual, que “corresponde a uma esfera de privacidade, intimidade e liberdade imune à interferência do Estado”. Dizer que usar drogas é crime seria uma atitude estatal moralista e paternalista, argumentou ele. O ministro, contudo, ressalvou que o tema é “hipercomplexo”, havendo “ausência de resposta perfeita”. Fachin frisou ainda que o caso concreto em julgamento trata do porte de maconha, e que, por dever de autocontenção, a decisão do Supremo de descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal deve se ater apenas a essa droga.

- Ministro Luís Barroso: O ministro Luís Roberto Barroso seguiu a mesma linha de raciocínio, votando pela descriminalização do consumo exclusivamente de maconha, em virtude dos direitos à intimidade e à vida privada garantidos pela Constituição. Valendo-se do exemplo de Portugal, país pioneiro ao ter legalizado o consumo de todas as drogas em 2011, Barroso sugeriu a quantidade de até 25 gramas como adequada para diferenciar o porte de maconha para consumo ou para o tráfico. Em nome da coerência, já que comprar a droga seguiria sendo crime, o ministro sugeriu a liberação do cultivo de seis plantas fêmeas de maconha.