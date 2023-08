Lula sobre reforma ministerial: 'não farei política do é dando que se recebe'

Agência Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 1, que não fará "política do é dando que se recebe" na reforma ministerial que planeja. O apelido irônico que a relação rejeitada na fala de Lula tem nas rodas de poder é "política franciscana".O petista afirmou que fará uma aliança de governabilidade. Segundo ele, ainda não foram realizadas as conversas com os partidos sobre o assunto.Essas negociações, disse Lula, ainda devem ser feitas. Depois, ele decidirá pelas alterações. O presidente não disse, mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem tido conversas sobre o tema com os partidos interessados.Devem ganhar ministérios os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Ambos são do grupo conhecido como Centrão. Lula, porém, diz que negocia com as legendas, e não com o bloco.Lula falou no programa Conversa com o Presidente, transmitido nas redes sociais como uma live do petista.