Arthur Lira é o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (31), o Roda Viva recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O programa vai ao ar ao vivo, às 22h, na TV Cultura, além do app Cultura Play, site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.



Eleito pela primeira vez em 1992, quando se tornou vereador em Maceió (AL), Arthur Lira começou a carreira no Partido da Frente Liberal (PFL). Depois, passou pelo PTB, PSDB e PMN, antes de chegar à sua atual sigla, o PP, em 2009. Lira está no terceiro mandato na Câmara, tendo passado pela liderança do PP e pela presidência de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça (CCJ).



Em 2019, no início do atual mandato, se converteu em um dos principais expoentes do grupo de partidos conhecido como Centrão. Em 2021, Lira foi um dos articuladores da aproximação das legendas deste bloco com o então presidente Jair Bolsonaro (PL). O Palácio do Planalto foi incentivador da campanha de Arthur Lira para presidir a Câmara, com diversas declarações de Bolsonaro em favor do deputado do PP.

Na edição do Roda Viva desta segunda-feira (31), entre outros assuntos, o deputado Federal fala sobre reforma tributária e pautas do governo Lula. O programa contará com uma bancada de entrevistadores formada por Aguirre Talento, colunista do UOL; Fabio Serapião, repórter e secretário de redação da sucursal da Folha em Brasília; Julia Affonso, repórter de política do Estadão; Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN e Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. As ilustrações ficam por conta do cartunista Caco Galhardo, que publica tira diária na Folha de S. Paulo desde 1996.