Após recesso, Câmara de Porto Alegre retoma sessões a partir de quarta-feira

Em recesso desde o dia 17 de julho, os vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre retomam os trabalhos a partir desta terça-feira (1º). No dia seguinte, quarta (2), será realizada a primeira sessão plenária da Casa legislativa no segundo semestre. Entre os projetos a serem pautados nesta metade final do ano, se destacam: a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), a extinção da licença-prêmio para servidores do município, a proposta de Plano Diretor e a desvinculação de fundos municipais.

No primeiro dia da volta, nesta terça, três comissões deverão se reunir; são elas: Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam), Comissão de Economia e Finanças (Cefor) e Comissão de Educação, Cultura, Eporte e Juventude (Cece).

