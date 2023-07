Confira o que será pautado na primeira sessão da Assembleia após o recesso

Nesta terça-feira (1º), no retorno do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deve pautar dois projetos de lei complementar. Ambos propõem alterações no Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg), que tem como objetivo possibilitar às empresas contribuintes de ICMS a compensarem valores destinados ao aparelhamento de segurança pública estadual.