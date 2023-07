Bolsonaro comenta doações por Pix

Agências

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que recebeu R$ 17,1 milhões em transferências Pix, como consta em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Segundo ele, o valor foi arrecadado por meio de doações feitas por apoiadores para ajudá-lo a pagar multas. As informações são da agência Estado. "Dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobra um dinheiro aqui para a gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michelle", disse Bolsonaro, ao lado da ex-primeira-dama, durante discurso em um encontro do PL Mulher, em Florianópolis. Bolsonaro ainda não pagou suas infrações com o Estado de São Paulo.