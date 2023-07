Atuação na Lava Jato pode afetar Zanin no STF

Folhapress

A atuação ao longo de mais de 20 anos como advogado deve gerar obstáculos para Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Defensor do presidente Lula (PT) em processos da Lava Jato, Zanin toma posse na quinta-feira, 3 de agosto. Regras de impedimento e suspeição previstas na legislação e na jurisprudência do STF poderão ser acionadas para tentar evitar a participação do ministro em processos em que ele, parentes ou a esposa, a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, tenham atuado. Com base nessas restrições, Zanin pode ainda ser alvo de questionamentos em julgamentos relacionados à Operação Lava Jato e ao governo Lula. As informações são da agência Folhapress.