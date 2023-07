Lula-Centrão reúnem 374 votos na Câmara Federal

O Congresso Nacional retoma os trabalhos amanhã em meio às negociações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fechar um acordo com o Centrão que lhe garanta uma base sólida na Câmara dos Deputados. As conversas já levaram o deputado federal Celso Sabino (União-PA) para o Ministério do Turismo e devem conduzir os também deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para o primeiro escalão de Lula.

A possível adesão de PP e Republicanos, aliada à consolidação do apoio do União Brasil, levaria o governo a contar formalmente com 374 dos 513 deputados federais, número mais do que suficiente para aprovar emendas à Constituição (308) - mas esse é um cenário ainda incerto, por dois motivos. O primeiro é o fato de o Centrão não ter ainda firmado com Lula os termos do acordo, que além do comando de ministérios envolvem também uma profusão de cargos de segundo e terceiro escalões e melhorias na gerência das bilionárias emendas parlamentares. O segundo, não menos relevante, é que mesmo que Lula faça uma reforma ministerial a contento de PP, Republicanos e União Brasil, certamente haverá dissidências nessas legendas, além das previstas nos dois outros partidos de centro e de direita considerados mais alinhados, o MDB e o PSD. As informações são da agência Folhapress.

Membros do Centrão ouvidos pela reportagem sob reserva demonstraram otimismo quanto ao acordo. Entendem que, mesmo com possíveis dissidentes, o governo caminha para estreitar laços com a Câmara e consolidar uma base com margem de manobra. Eles lembram, entre outros pontos, que o governo recentemente fez acenos ao setor do agro, por exemplo com o novo Plano Safra, o que pode ajudar a diminuir a resistência na principal bancada do Congresso, a ruralista, e também na dos evangélicos.