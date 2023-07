Delação premiada confirma envolvimento de Élcio Queiroz e Ronnie Lessa no Caso Marielle

Nesta segunda-feira (24) o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Federal divulgaram novas informações sobre as investigações do Caso Marielle. Os novos desdobramentos foram informados após a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido por Suel e amigo de Ronnie Lessa (um dos suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco e Anseron Gomes) pela Operação Élpis.

O ministro Flávio Dino apontou que essa etapa da investigação foi possível devido ao acordo de delação premiada com Élcio Queiroz. De acordo com o ministro, Queiroz assumiu que participou junto de Lessa do assassinato de Marielle. A linha investigava que os ex-PMs como principais suspeitos data de 2019, mesmo após a prisão de ambos.

Após a operação ser deflagrada, Dino participou de uma coletiva de imprensa onde deu indícios de que existem novas informações sobre o caso que ainda não foram divulgadas: "Sem dúvida há a participação de outras pessoas, os fatos revelados e as provas colhidas indicam isso. Indica uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro. Isso é indiscutível". As falas ocorreram ao lado de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e de Renato Vaz, diretor do Sistema Penitenciário Federal.

Dino inidicou que a participação de Suel não teria sido diretamente com o assassinato, mas com a vigilância e acompanhamento de Marielle antes do crime, além de encobertar os indícios após o ocorrido.

Apesar do avanço divulgado nesta segunda-feira e da manifestação do ministro da Justiça, ainda não há indicação pública se eles agiram sozinhos ou se existe um mandante do assassinato.