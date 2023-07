Prefeito em exercício sanciona lei que amplia o número de empresas dispensadas de alvará

O prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes, sancionou nesta sexta-feira a lei que regulamenta os procedimentos de licenciamento e de fiscalização de atividades econômicas na Capital. O documento é de autoria do Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), e tem o objetivo de simplificar o ambiente de negócios na cidade.

A nova lei amplia o número de atividades econômicas classificadas como de baixo risco de 290 para 779, o que amplia o escopo de empresas dispensadas de alvará para iniciar a operação. Com o avanço, Porto Alegre torna-se a segunda capital do país com o maior número de atividades de baixo risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – (CNAE). As atividades de baixo risco empregam 64% da população economicamente ativa do município.